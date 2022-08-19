«Это лишние люди и присоски»: жена и друг грубо ответили любовнице Пьера Нарцисса

Вдова Пьера Нарцисса, Валерия Калачева, вышла из себя, услышав откровения так называемой любовницы певца Ксении Грин.
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Женщина подчеркнула, что была единственной возлюбленной покойного артиста, несмотря на то что официально они были в разводе.
«Бывшей и настоящей женой Пьера была и буду я. Пьер всегда жил со мной. Если мы разводились, то это не значит, что мы не жили вместе», — рассказала Валерия.
Слова Калачевой подтвердил концертный директор и близкий друг Пьера, Сергей Дворцов.
«Любовниц быть не может. Это все лишние люди и присоски. Пьер дорожил отношениями с Лерой», — поделился Сергей с изданием «СтарХит».
Напомним, Нарцисс скончался 21 июня 2022 года после операции на почке. У исполнителя хита «Шоколадный заяц» отказало сердце. Ему было всего 45 лет.