«Это лишние люди и присоски»: жена и друг грубо ответили любовнице Пьера Нарцисса

Близкие певца не верят, что он крутил роман на стороне.
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Вдова Пьера Нарцисса, Валерия Калачева, вышла из себя, услышав откровения так называемой любовницы певца Ксении Грин. 

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Женщина подчеркнула, что была единственной возлюбленной покойного артиста, несмотря на то что официально они были в разводе.

«Бывшей и настоящей женой Пьера была и буду я. Пьер всегда жил со мной. Если мы разводились, то это не значит, что мы не жили вместе», — рассказала Валерия.

Слова Калачевой подтвердил концертный директор и близкий друг Пьера, Сергей Дворцов. 

«Любовниц быть не может. Это все лишние люди и присоски. Пьер дорожил отношениями с Лерой», — поделился Сергей с изданием «СтарХит».

Напомним, Нарцисс скончался 21 июня 2022 года после операции на почке. У исполнителя хита «Шоколадный заяц» отказало сердце. Ему было всего 45 лет.

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