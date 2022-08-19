«Это лишние люди и присоски»: жена и друг грубо ответили любовнице Пьера Нарцисса

Вдова Пьера Нарцисса, Валерия Калачева, вышла из себя, услышав откровения так называемой любовницы певца Ксении Грин.

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Женщина подчеркнула, что была единственной возлюбленной покойного артиста, несмотря на то что официально они были в разводе.