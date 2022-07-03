Это ли не любовь? Пугачева рассказала, чем занимается каждый вечер с Галкиным

Кира Прошутинская – подруга детства Аллы Пугачевой, они по-прежнему встречаются и выбалтывают друг другу личные секретики. На этот раз телеведущая решила немного приоткрыть завесу тайны частной жизни Примадонны.

По словам Киры Прошутинской, Алла Пугачева сейчас по-настоящему счастлива в браке с Максимом Галкиным. Она убеждена, их связывает настоящая любовь, а вовсе не какой-то договор или партнерское соглашение, про которые болтают злопыхатели.

Именно в руках юмориста сильная женщина превратилась в мягкую женщину, которая даже работать не желает, а только ухаживать за мужем и детьми.

Все свободное время Галкин и Пугачева хотят проводить вместе, и каждый вечер они делают одно и тоже, это традиция.

«Мы с Максом каждый вечер сидим на улице, чего-то друг другу рассказываем», - призналась приятельнице Пугачева.

По словам певицы, их любимая тема для разговора – соцсети, что видели, что прочитали, что про них написали. Не удивительно, что даже за границей Пугачева и Галкин прекрасно осведомлены о том, что про них пишут на родине.

Источник: МК.ru.

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