«Это легенда!»: Крайнова пригвоздила Панайотова за его критику Пугачевой

Александр Панайотов ранее заявил, что таких певиц, как Алла Пугачева, в России полно.
Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Александр Панайотов прокомментировал музыкальный талант Аллы Пугачевой, сказав, что певиц ее уровня в России предостаточно.

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Настя Крайнова категорически не согласна с артистом. Она убеждена, что у Примадонны есть особый талант — актерский, благодаря которому она и стала звездой номер один в стране.

«Это легенда. И сравнить ее с кем бы то ни было нельзя», —возразила Крайнова.

По словам певицы, Пугачева не просто поет, она проживает каждую песню, благодаря чему зрители воспринимают ее исполнение до глубины души.

Источник: «Экспресс газета»

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