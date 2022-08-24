«Это легенда!»: Крайнова пригвоздила Панайотова за его критику Пугачевой

Настя Крайнова категорически не согласна с артистом. Она убеждена, что у Примадонны есть особый талант — актерский, благодаря которому она и стала звездой номер один в стране.

«Это легенда. И сравнить ее с кем бы то ни было нельзя», —возразила Крайнова.

По словам певицы, Пугачева не просто поет, она проживает каждую песню, благодаря чему зрители воспринимают ее исполнение до глубины души.

Источник: «Экспресс газета»