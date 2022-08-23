«Это Кудряшов заставлял его»: новые подробности о Шатунове и таинстве с ним раскрыл Разин

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на два месяца со дня смерти Юрия Шатунова выступил с очередным заявлением в соцсетях, не желая мириться с тем, что певца кремировали.

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Напомним, директор музыканта рассказал, что тот сам просил об этом в период пандемии, поэтому, дескать, его близкие просто исполнили волю Шатунова.

«Сегодня два месяца, как с нами нет Юры Шатунова. Эта банда, которая довела его до смерти, по-быстрому его сожгла», — написал Разин.

Продюсер сообщил, что Шатунов был православным, верующим человеком и никогда не хотел, чтобы его кремировали после кончины.

Он также вспомнил, что вместе с Юрием Шатуновым произвел обряд крещения в Сочи своего сына, куда он специально для этого приехал с женой Светланой.