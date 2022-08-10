«Это как спичечная головка и пламя мартеновской печи»: Шахназаров сравнил Шаца и Миронова

Как отметил Шахназаров, он не хочет в пошлость сбиваться и давать другие метафоры. «А вы что-то сделали для родины и для страны? Я без пафоса говорю. Да ничего вы не сделали», — заявил Шахназаров.

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Ранее уехавший жить в Израиль телеведущий Михаил Шац заявил, что его убил поступок Миронова, который поехал в Мариуполь. Он не может понять действия актера.