«Это как спичечная головка и пламя мартеновской печи»: Шахназаров сравнил Шаца и Миронова

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» сравнил телеведущего Михаила Шаца и актера Евгения Миронова.
«К Миронову можно относиться по-разному, но он большой актер. Вот просто большой актер. В отличие от вас. Шац и Миронов. Это как спичечная головка и пламя мартеновской печи. Примерно вот так».
Как отметил Шахназаров, он не хочет в пошлость сбиваться и давать другие метафоры. «А вы что-то сделали для родины и для страны? Я без пафоса говорю. Да ничего вы не сделали», — заявил Шахназаров.
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Ранее уехавший жить в Израиль телеведущий Михаил Шац заявил, что его убил поступок Миронова, который поехал в Мариуполь. Он не может понять действия актера.