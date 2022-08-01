«Это исключено»: Светлана Лобода высказалась о своем возвращении в Россию

Певица Светлана Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе. Во время беседы звезда, в частности, высказалась о возвращении в Россию.

Светлана Лобода прямо заявила, что поклонникам из России ждать ее выступлений больше не стоит. В свою московскую квартиру, купленную несколько лет назад, Лобода не вернется.

«Я не вижу возможности даже думать о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», - сказала Светлана Лобода.

Сейчас певица вместе с дочками живет в одной из стран Европы. Свое точное местонахождение Светлана Лобода предпочитает не раскрывать. Она призналась, что девочкам нелегко дался переезд, хотя ранее они вместе с мамой жили на две-три страны и чувствовали себя прекрасно.

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