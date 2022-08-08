«Это их работа»: Михалков попросил не осуждать «Би-2», выступивших на Суперкубке

Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» вспомнил историю, которая произошла на футбольном матче с участием группы «Би-2».
«Помните, что случилось на выступлении «Би-2» на футбольном матче на Суперкубке. Вы знаете, что группа «Би-2» знаменита тем, что в Омске отказалась выступать под баннером «За президента» и под флагом России».
После этого Михалков включил кричалки фанатов, которые проклинали группу. «Не захотели их слушать люди, которые понимают, что происходит. Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению. Нет. Это их работа. Но вот интересно, кто их приглашает», - заметил Никита Михалков.
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Напомним, что группа «Би-2» подверглась резкой критике за свое выступление на Суперкубке. Ранее музыканты позволили себе ряд неоднозначных высказываний.