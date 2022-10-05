«Это и есть то маленькое чудо»: танцовщик Сергей Полунин признался в любви к Хабенскому

«Как приятно любить человека с детства и спустя годы иметь возможность находиться на одной сцене с Константином Хабенским. Это и есть то маленькое чудо», - написал на своей странице в соцсети.
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3 октября Хабенский, Полунин и пианист Андрей Коробейников вместе вышли на сцену МХТ имени А. П. Чехова. Вечер под названием «Немного тишины…» был посвящен покойному Олегу Ефремову. Со сцены впервые были прочитаны фрагменты дневников Ефремова и прозвучали его стихи.