«Это Грузия к вам не приехала»: Шахназаров разнес в пух и прах «Машину времени»

Публицист остро отреагировал на новость об отмене концерта в Грузии.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что концерт группы «Машина времени» отменили в Грузии. Мимо этой новости не смог пройти публицист Михаил Шахназаров, которого несколько месяцев назад вывели из себя высказывания лидера коллектива Андрея Макаревича о России.

«Это Грузия к вам не приехала, мадачье», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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Напомним, ранее все концерты «Машины времени» отменили в России. Макаревич тем временем перебрался в Израиль и продолжает нелестно высказываться о соотечественниках.

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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