«Это Грузия к вам не приехала»: Шахназаров разнес в пух и прах «Машину времени»

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее все концерты «Машины времени» отменили в России. Макаревич тем временем перебрался в Израиль и продолжает нелестно высказываться о соотечественниках.