«Это Грузия к вам не приехала»: Шахназаров разнес в пух и прах «Машину времени»

Накануне стало известно, что концерт группы «Машина времени» отменили в Грузии. Мимо этой новости не смог пройти публицист Михаил Шахназаров, которого несколько месяцев назад вывели из себя высказывания лидера коллектива Андрея Макаревича о России.
«Это Грузия к вам не приехала, мадачье», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее все концерты «Машины времени» отменили в России. Макаревич тем временем перебрался в Израиль и продолжает нелестно высказываться о соотечественниках.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети