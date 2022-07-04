«Это горе большое»: рыдающая взахлеб Маша Кончаловская сообщила печальную новость

Единственная дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария не торопится становиться мамой и пока с головой погружена в заботы о своей кошке породы сфинкс, которая недавно родила котят.

Потомство появилось на свет слабеньким, поэтому звездная дочь в буквальном смысле выхаживала котят. К сожалению, усилия Марии оказались тщетными, и сегодня она со слезами на глазах сообщила печальную новость.

«Котенок Сусано умер сегодня из-за новообразований в почках. Я вам не рассказывала. Но мы очень долго боролись за его жизнь. Я так мечтала, что Коша родит котят. Мне так счастливо представлялось это событие. А в итоге два черных котенка умерли», — рассказала девушка.

«То, что я пережила, — никому не посоветуешь. Это горе большое. Котята, как дети», — подытожила Кончаловская.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».