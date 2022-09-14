«Это гонорар Мадонны»: Гаспарян озвучил заработок Шнурова на концерте в Москве

Журналист Артур Гаспарян в программе «И грянул Грэм» озвучил гонорар музыканта Сергея Шнурова за концерт на Дне города в Москве.
«Шнуров памфлетами на злобу дня вымолил себе право по-прежнему оставаться в числе тех, кто допущен к концертной кормушке. И вот эти шушуканья о стомиллионном гонораре за концерт. О торге, который был между ста миллионами и 130 миллионами. Вроде бы как остановились на 120 миллионах».
Как отметил Гаспарян, сам Сергей Владимирович не подтвердил, но и не опроверг гонорар. «Сказал, что где-то в этом ключе. По нынешнему курсу около двух миллионов долларов. Это гонорар Мадонны», - заявил Гаспарян.
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Напомним, что Шнуров спровоцировал скандал на концерте в Москве, где было 60 тысяч человек. Он спел: «Приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком».