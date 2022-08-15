Это генетика! 55-летняя Елена Воробей похвасталась плоским животиком и округлой грудью, щегольнув в шортиках и лифе от бикини

Артистка юмористического жанра Елена Воробей, которая в начале июня отметила свое 55-летие, показала, что находится в отличной физической форме.

Звезда приехала отдохнуть в загородный клуб и поделилась оттуда снимком, который сделала перед выходом на пляж.

Елена Воробей запечатлелась в коротеньких шортиках и лифе от бикини.