Это генетика! 55-летняя Елена Воробей похвасталась плоским животиком и округлой грудью, щегольнув в шортиках и лифе от бикини

Артистка юмористического жанра Елена Воробей, которая в начале июня отметила свое 55-летие, показала, что находится в отличной физической форме.
Звезда приехала отдохнуть в загородный клуб и поделилась оттуда снимком, который сделала перед выходом на пляж.
Елена Воробей запечатлелась в коротеньких шортиках и лифе от бикини.
«Иду принимать солнечные ванны», — сообщила подписчикам Елена Воробей.
Елена Воробей в бикини. Фото: соцсети
Поклонники поразились тому, как роскошно выглядит 55-летняя знаменитость. У Елены Воробей стройная фигура, плоский животик и прекрасная грудь. Как выяснилось, всем эти богатством юмористка владеет, благодаря генетике.
«Лена, отлично выглядите», «Лена, вы просто огонь!», «Шикарная фигура», «Лена, у вас великолепная генетика!» — высказались в Сети.
«Спасибо. Стараюсь следить за тем, как выгляжу. Но генетика — сильная штука», — ответила поклонникам артистка Елена Воробей.