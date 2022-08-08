«Это фотошоп такой?»: Нюша в облегающих шортах свела с ума поклонников постройневшей фигурой

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она покорила публику с помощью своих хитов и харизмы.
Артистка была одной из первых в России, кто не только пел, но и зажигательно танцевал во время шоу. Но теперь звезда большую часть времени посвящает семье. У нее растут дети: Серафима-Симба и Саффрон.
Не так давно Нюша была в Москве. Она вернулась на сцену спустя год, который провела в декрете. Певица заверила, что еще не вернулась в форму, но идет к цели. Однако на днях она уехала на Бали с мужем и детьми. Артистка решила восстановить силы перед тем, как вернуться к гастролям. Но даже на отдыхе она не забывает про спорт.
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На этот раз Нюша опубликовала новое фото. Она позировала в кроп-топе и облегающих шортах цвета мандарина. Певица продемонстрировала постройневшие формы.
Наряд облегал ее прелести. Она отказалась от макияжа, позируя на камеру. Артистка сделала акцент на загорелых ногах. Однако поклонники посчитали, что звезда слишком резко преобразилась.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Подписчики заподозрили, что Нюша увлеклась фотошопом. Но нашлись и те, кто похвалил ее за старания и стремление к самосовершенствованию.
«Так похудела», «Нюша, куда пропали широкие бедра?», «Просто магия», «Нюша, как похорошела», «Без макияжа словно соседка, торгующая в ларьке», «Это фотошоп такой? Слишком исхудала», «Крыша поплыла от стройности», — стали писать подписчики.