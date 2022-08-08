«Это фотошоп такой?»: Нюша в облегающих шортах свела с ума поклонников постройневшей фигурой

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она покорила публику с помощью своих хитов и харизмы.

Артистка была одной из первых в России, кто не только пел, но и зажигательно танцевал во время шоу. Но теперь звезда большую часть времени посвящает семье. У нее растут дети: Серафима-Симба и Саффрон.