Это еще не конец: подруга внебрачного сына Абдулова намерена оспорить результат ДНК-теста в суде

В минувшую субботу в эфире Первого канала в программе «Пусть говорят» были разоблачены два самозванца, утверждавшие, что они являются внебрачными сыновьями известного актера, ныне покойного Александра Абдулова.

Александр Коваль и Сергей Шиподько, а вместе с ними и вся страна, узнали результаты ДНК-экспертизы. Она показала, что оба мужчины не имеют ровно никакого отношения к Александру Абдулову.

Сергей Шиподько спокойно отреагировал на этот факт. А вод подруга Александра Коваля Алена, которую он прислал на ток-шоу вместо себя, заявила, что не остановится и пойдет дальше.

Девушка считает своего бойфренда сыном Абдулова несмотря на то, что у молодого человека имеется родной отец. Алена на программе заявила, что будет оспаривать результаты ДНК-теста в суде.