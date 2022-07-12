«Это ерунда все!»: Сергей Соседов – про модные коллекции одежды и косметики от звезд

Многие бренды ушли с российского рынка – одежда, обувь, продукты питания, напитки, косметика и парфюмерия. Снижение количества конкурентов для многих, включая звезд, стало поводом задуматься о собственном бизнесе.

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Кстати, тренд на бренды от селебрити – веяние не новое, и существует уже давно. Критик Сергей Соседов высказался по поводу звездных коллекций и объяснил, какие из них считает ерундой.

«Многие артисты выпускают одежду, бренды, но не сами делают эти коллекции. Та же Пугачева. Она дала имя линии в «Эконике», просто отбирала модели, которые ей нравились. Кто-то это делал, придумывал фасон обуви, колодки, модели рисовали, а она утверждала. Твоя коллекция может быть твоей только тогда, когда там все разработано тобой от идеи до воплощения. Когда они подписывают чужие коллекции или косметику — это ерунда все!» - объяснил Соседов Telegram-каналу «Звездач».