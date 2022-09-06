«Это его дом»: Пригожин не исключил скорое возвращение Галкина

Как заметил Пригожин, он не согласен с жесткими высказываниям юмориста о родной стране. Он перешел определенную черту. Сейчас, как заметил Пригожин, нужно быть со своей родной страной, сообщает gazeta.ru.

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Напомним, что Максим Галкин сделал уже не одно противоречивое высказывание о родной стране. Сейчас он выступает с гастролями по миру.