«Это его дом»: Пригожин не исключил скорое возвращение Галкина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что рано или поздно юмористу Максиму Галкину придется вернуться в Россию.
«Прежде чем что-то делать, ты должен о семье своей думать. То, что дети вернулись с мамой в Москву, и то, что они пошли в московскую школу, это говорит о том, что им родина нечужая. Это его дом. Рано или поздно, ему все равно придется сюда вернуться. Мы там никому не нужны».
Как заметил Пригожин, он не согласен с жесткими высказываниям юмориста о родной стране. Он перешел определенную черту. Сейчас, как заметил Пригожин, нужно быть со своей родной страной, сообщает gazeta.ru.
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Напомним, что Максим Галкин сделал уже не одно противоречивое высказывание о родной стране. Сейчас он выступает с гастролями по миру.