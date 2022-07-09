Это должен знать каждый: телефонные мошенники придумали новую схему

Злоумышленники теперь звонят под видом сотрудников оператора сотовой связи.
Мошенники придумали новую схему

Мошенники придумали новую схему. Фото: Global Look Press

Телефонные мошенники  не дремлют и придумывают все новые и новые схемы. Если раньше злоумышленники выдавали себя за сотрудников банка и службы безопасности финансовых организаций, то теперь они представляются оператора сотовой связи.

Схема заключается в следующем. Во время звонка преступники сообщают, что  используемый телефонный номер скоро перестанет действовать. А чтобы избежать этого, предлагают набрать на смартфоне комбинацию цифр.

Если потенциальная жертва выполнит их просьбу, то к смартфону подключится переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, которые будут перенаправлены на номера мошенников. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Центробанк.

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Добавим, по данным Росфинмониторинга, весной 2022 года более 70 процентов россиян столкнулись с нежелательными звонками.

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