Это должен знать каждый: телефонные мошенники придумали новую схему

Телефонные мошенники не дремлют и придумывают все новые и новые схемы. Если раньше злоумышленники выдавали себя за сотрудников банка и службы безопасности финансовых организаций, то теперь они представляются оператора сотовой связи.

Схема заключается в следующем. Во время звонка преступники сообщают, что используемый телефонный номер скоро перестанет действовать. А чтобы избежать этого, предлагают набрать на смартфоне комбинацию цифр.

Если потенциальная жертва выполнит их просьбу, то к смартфону подключится переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, которые будут перенаправлены на номера мошенников. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Центробанк.