«Это днище. Трус, который говорит гадости за спиной: о выступлении Сабурова – Погребняк

Нурлан Сабуров вновь появился в новостях со скандальным выступлением. Комик обрушился матом на Ксению Собчак со сцены, не подбирая выражений помягче.

«Собчак — это лошадь (здесь юморист вставил унизительное прилагательное, используя ненормативную лексику. — Прим. авт.)», — сказал Сабуров. В зале при этом послышались смешки. Видео с матами артиста можно найти на просторах Интернета.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Продюсер Мария Погребняк попыталась в своем телеграме защитить Ксению Собчак. «Можно как угодно относиться к журналистке, но опускаться до унизительных обзывательств — это днище. После этого выступления концертным площадкам надо крепко подумать, прежде чем пускать на них комика. Творчество должно нести людям радость, прививать культуру, вне зависимости от жанра, а это грязища», — написала знаменитая блондинка.

Она вспомнила миниатюры Михаила Задорнова, которые всегда отличались интеллигентностью, но при этом вызывали смех и были поучительными. Мария Погребняк пожалела, что никто из зрителей не противостоял Нурлану, подхватив его юмор. «А Сабуров еще и трус, который говорит гадости за спиной», — заключила продюсер.

Смотрите также