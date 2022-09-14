«Это для стриптизера хорошо или для жиголо»: Шахназаров оценил новое прозвище Барских

Как отметил Шахназаров, Америка хороша, если только уже заработано на всю оставшуюся жизнь. «Вот ехать во Флориду и тусоваться с девчонками. А вот зарабатывать — это только на улице. Если только подадут. Может, он стриптизером будет. Или Микки-Маусом для взрослых», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Макс Барских собирается выпустить альбом на английском языке. Он хочет покорить американского слушателя.