«Это для стриптизера хорошо или для жиголо»: Шахназаров оценил новое прозвище Барских

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» оценил новое прозвище украинского певца Макса Барских.
«Что вы так все псевдонимы любите. Макс Барских. Николай Николаевич Бортник из Одессы. Переименовался в воскресного Микки. Это так смешно. Это для стриптизера хорошо или для жиголо. У него 73 подписчика и одно видео. Он собрался в Америку».
Как отметил Шахназаров, Америка хороша, если только уже заработано на всю оставшуюся жизнь. «Вот ехать во Флориду и тусоваться с девчонками. А вот зарабатывать — это только на улице. Если только подадут. Может, он стриптизером будет. Или Микки-Маусом для взрослых», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Макс Барских собирается выпустить альбом на английском языке. Он хочет покорить американского слушателя.