«Это для них самое страшное»: как стоит наказать Галкина*, объяснил Лоза

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Музыкант считает, что Галкин* и ему подобные звезды, показавшие свое истинное лицо за последние полгода, заслуживают более сурового наказания – забвения.

«Если СМИ перестанут о таких артистах говорить и писать, то это для них самое страшное наказание. Не надо их в чем-то ограничивать, не надо что-то с ними делать. Надо просто забыть. И все», - объяснил Лоза «Пятому каналу».