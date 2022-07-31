«Это для нее как семечки щелкать!»: Утяшева в штанах из латекса встала на руки, закинув ногу над головой

Ляйсан Утяшева блеснула бесподобной фигурой в обтягивающих штанах из латекса и в шифоновой черной блузе. Жена резидента «Камеди Клаб» Павла Воли встала на руки, использовав пол как опору. При этом одной ногой гимнастка облокотилась об стену, а вторую - завела над головой, приняв эффектную позу в полушпагате. Для Утяшевой, как для гимнастки, такое упражнение, как семечки щелкать.

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Потом гимнастка с легкостью соскочила на ножки, небрежно отряхнув свои ладони. Так, Ляйсан дала понять, что подобные челленджи для нее, как азбука для второклассника.