«Это для нее как семечки щелкать!»: Утяшева в штанах из латекса встала на руки, закинув ногу над головой

Ляйсан Утяшева блеснула бесподобной фигурой в обтягивающих штанах из латекса и в шифоновой черной блузе. Жена резидента «Камеди Клаб» Павла Воли встала на руки, использовав пол как опору. При этом одной ногой гимнастка облокотилась об стену, а вторую - завела над головой, приняв эффектную позу в полушпагате. Для Утяшевой, как для гимнастки, такое упражнение, как семечки щелкать.
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Потом гимнастка с легкостью соскочила на ножки, небрежно отряхнув свои ладони. Так, Ляйсан дала понять, что подобные челленджи для нее, как азбука для второклассника.
«Я не могла пропустить этот челлендж. Гимнастика навсегда!» - пошутила Утяшева, показав свою природную растяжку.
«Для нее это как семечки щелкать!», «С ленивой грацией, словно пантера», «У вас это получилось намного лучше, чем у всех в ТикТок», «Талант не забыт!», «Во дает!», «Шикарно», «С такой легкостью», - пишут фолловеры.