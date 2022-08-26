«Это дети, мальчики из детского дома»: как Наташа Королева объясняла свою любовь к «Ласковому маю»

Певица Наташа Королева в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» вспоминала, как впервые познакомилась с творчеством музыкальной команды.
«Подружка принесла в школу кассету. Я прекрасно помню, что это был восьмой класс. И она говорит: «Слушай, тут такая группа крутая».
Как отмечала Королева, когда тебе 14 лет и такие слезливые песни о первой любви, то они, конечно, каким-то образом трогали струны души. «Ну и плюс история была рассказана, что это дети, мальчики из детского дома. У них нет родителей. Эта история тоже имела заряд того, что я слушала и проникалась таким состраданием и жалостью», - говорила Королева.
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Напомним, что группа «Ласковый май» произвела фурор в конце восьмидесятых годов в Советском Союзе. Многие влюбились в голос музыканта Юрия Шатунова.