«Это что за крокодиленок?»: Наталья Фриске показала, как ее дочка-пухляшка с довольным личиком плавает в бассейне

Сестры ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья решила, что пора обучать плаванию маленькую дочку Луну.
Малышке нет еще и четырех месяцев, но она уже довольно смело держится на воде и даже погружается под нее. Правда, уверенно себя Луна чувствует в руках инструктора.
Наталья Фриске засняла дочку Луну во время урока плавания и поделилась трогательным видео в микроблоге. Судя по личику малышки, она обожает воду, и занятие в бассейне приносит ей удовольствие.
В какой-то момент инструктор бережно погрузил Луну в воду с головой. Та вынырнула как ни в чем не бывало и даже не пикнула.
«Это что за крокодиленок плывет», — понежничала с дочкой Наталья Фриске.
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Напомним Наталья Фриске стала мамой 8 апреля, незадолго до своего 36-летия. Дочка Луна — ее первый ребенок.