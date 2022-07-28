«Это что за крокодиленок?»: Наталья Фриске показала, как ее дочка-пухляшка с довольным личиком плавает в бассейне

Сестры ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья решила, что пора обучать плаванию маленькую дочку Луну.

Малышке нет еще и четырех месяцев, но она уже довольно смело держится на воде и даже погружается под нее. Правда, уверенно себя Луна чувствует в руках инструктора.

Наталья Фриске засняла дочку Луну во время урока плавания и поделилась трогательным видео в микроблоге. Судя по личику малышки, она обожает воду, и занятие в бассейне приносит ей удовольствие.

В какой-то момент инструктор бережно погрузил Луну в воду с головой. Та вынырнула как ни в чем не бывало и даже не пикнула.