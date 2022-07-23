«Это чистая правда»: что случилось в детстве в одну из ночей в жизни Шатунова

«За сколько дней вы научились играть на гитаре? Я слышал, что за один день», - спросил поклонник.

«Если говорить серьезно, честно, то я научился играть за ночь. Но это было именно так. Это чистая правда. У меня было настолько такое огромное желание. Я в детстве увидел, как играют ребята, которые умеют. Меня это настолько зацепило. Я просто для себя решил, что просто обязан научиться играть. Научился», - рассказывал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.