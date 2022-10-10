«Это бзик»: зачем Маше Распутиной тапочки для каждой комнаты загородного особняка

Певица Маша Распутина владеет шикарным загородным домом в Подмосковье. В программе «Звезды сошлись» артистка призналась, что у нее даже есть тапочки для каждой комнаты особняка.

«Это бзик, пусть смотрят на меня косо. Но я хожу в разных тапках в спальне, для кухни у меня вторые, для гостиной — третьи и так далее», — заявила певица.

Распутина призналась, что в 90-е на первые гонорары накупила себе много тапочек. И сейчас пришло время их носить.

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