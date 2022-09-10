«Это было за гранью добра и зла»: DJ Smash отменил концерт в Якутске

DJ Smash (музыкант Андрей Ширман — прим. ред) 11 сентября должен был выступить на Дне города в Якутске, но в самый последний момент отменил командировку. Обеспокоенный за поклонников, композитор объяснил причину.
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«Мой концерт не состоялся из-за грубейшего нарушения организаторов из Якутска», — акцентировал Ширман.
«До последнего момента я пытался сделать все, чтобы успеть попасть и выступить, но это было уже за гранью добра и зла», — проговорил артист на камеру.
Он добавил, что исполнил условия контракта и сразу же вернул деньги, полученные в качестве аванса.
Ранее поп-звезда Джастин Бибер второй раз за год приостановил свое мировое турне. Летом он сделал это из-за неожиданного паралича половины лица. Накануне певец озвучил еще одну причину.