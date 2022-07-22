«Это было так больно»: племянник Рики Мартина отказался от обвинений певца в домогательствах

На судебном заседании 21 июля с певца Рики Мартина были сняты обвинения в сексуальном домогательстве к собственному племяннику. Причем, молодой обвинитель сам попросил закрыть дело.

«Это никогда не было чем-то большим, чем проблемный человек, выдвигающий ложные обвинения, абсолютно не подкрепляя их», - высказался адвокат 50-летнего певца о родственнике своего подзащитного.

Но, пока суд не рассмотрел дело, самому Мартину было запрещено давать какие-либо публичные комментарии. И вот, когда обвинения были сняты, артист записал видеоролик для своих поклонников и опубликовал его в СМИ.

«Слава богу, эти утверждения оказались ложными, но я скажу вам правду. Это было так больно. Это было разрушительно для меня, для моей семьи и моих друзей. Я никому такого не пожелаю», - говорит Рики Мартин в ролике, размещенном на портале TMZ. «Человеку, который утверждал эту чепуху, я желаю всего наилучшего. И я хочу, чтобы он нашел помощь, чтобы он мог начать новую жизнь, наполненную любовью, правдой и радостью, и никому не причинять вреда. Теперь моя приоритетная задача — излечиться. И как мне лечиться? Музыкой. Я не могу дождаться, чтобы вернуться на сцену. Я не могу дождаться, чтобы снова оказаться перед камерами и повеселиться, что у меня получается лучше всего».

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В заключении певец поблагодарил своих фанатов, которые верили в его невиновность и поддерживали своего кумира. Кстати, это не единственное судебное разбирательство, через которое предстоит пройти пуэрториканскому артисту.