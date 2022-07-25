«Это было преднамеренное убийство»: Разин — о смерти Шатунова

Со дня смерти Юрия Шатунова прошло чуть более месяца. Артист умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что в смерти певца виновно его ближайшее окружение, концертный директор в том числе.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
«Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили. Я считаю, что это убийство человека просто», — заявил Разин на своем YouTube-канале.
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Напомним, часть праха Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Другую семья музыканта увезла в Германию, где в последнее время жил певец.