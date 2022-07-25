«Это было преднамеренное убийство»: Разин – о смерти Шатунова

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, часть праха Юрия Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище. Другую семья музыканта увезла в Германию, где в последнее время жил певец.