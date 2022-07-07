Это была любовь с первого взгляда: как Юра Шатунов познакомился со своей женой

Они познакомились, завязался роман, переросший в серьезные отношения. Светлана оказалась на три года младше певца, в те годы училась в Мюнхене на юридическом факультете и даже не знала о славе группы «Ласковый май», потом что всю жизнь прожила в Германии, пишет сайт RadioKP.

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Через семь лет они поженились, причем, на тот момент у них уже подрастал первенец Дэннис. Еще через пять лет родилась дочка Эстелла. Но с появлением детей жена не стала домохозяйкой – она занимается адвокатской практикой.

Напомним, Юра Шатунов ушел из жизни 23 июня. Ему было 48 лет.

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