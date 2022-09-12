«Это была их свобода»: Агутин рассказал о счастье людей, посещающих концерты «Ласкового мая»

Как заметил Агутин ему, может быть, хотелось, чтобы люди лучше сходили в Большой театр на балет.

«Но эти люди туда бы не пошли. Для них бы ничего не было, а так появилась возможность. Она даровала им счастье. Это скорее хорошо, чем плохо», - заметил Агутин.

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Напомним, что «Ласковый май» был неимоверно популярен в Советском Союзе. Юрий Шатунов стал в сове время чуть ли не национальным героем.