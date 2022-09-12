«Это была их свобода»: Агутин рассказал о счастье людей, посещающих концерты «Ласкового мая»

Музыкант Леонид Агутин в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» заявил, что музыкальная команда осчастливила целое поколение людей.
«Сколько было счастливых людей, которые могли бегать на эти стадионы на концерты «Ласкового мая». Они были счастливы. Счастливы, что это была их свобода. Искренняя. И эти маленькие мальчики давали им в тот момент счастье, которое они нигде больше не могли получить».
Как заметил Агутин ему, может быть, хотелось, чтобы люди лучше сходили в Большой театр на балет.
«Но эти люди туда бы не пошли. Для них бы ничего не было, а так появилась возможность. Она даровала им счастье. Это скорее хорошо, чем плохо», - заметил Агутин.
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Напомним, что «Ласковый май» был неимоверно популярен в Советском Союзе. Юрий Шатунов стал в сове время чуть ли не национальным героем.