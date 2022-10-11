«Это был вынужденный шаг»: Волочкова высказалась о своем переезде в Лондон

В свое время Анастасия Волочкова была примой Большого театра. К сожалению, в 1999 году балерина временно приостанавливала выступления в учреждении. Тогда артистке пришлось перебраться жить в Лондон.

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«Это был вынужденный шаг. Мне еще в самом начале пути в Большом театре была устроена настоящая травля. Мой отъезд был неизбежным. Иначе я потеряла бы профессию, ради которой живу», — поделилась Анастасия в соцсети.

Волочкова отметила, что в Великобритании ее приняли более чем благосклонно. Она заключила контракт с Английским национальным балетом на 18 спектаклей.

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