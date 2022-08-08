Это был прорыв: в какой одежде Ротару впервые появилась на российской сцене

София Ротару построила успешную карьеру в России. Много лет она зарабатывала деньги на российских поклонниках, а теперь довольно жестко отзывается о наших соотечественниках.
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Тем не менее, россияне помнят Ротару в ее лучшие времена. Поклонники говорят, что артистка обожала экспериментировать и старалась идти в ногу со временем.
София даже одной из первых появилась на сцене в брючном костюме! В те времена женщины-артистки и представить себе этого не могли.
В середине 80-х, когда с Ротару стал сотрудничать композитор Владимир Матецкий, именно он написал для звезды песни «Лаванда», «Луна, луна» и «Хуторянка».