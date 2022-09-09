«Это был прикол, но кажется, его кто-то купил»: Клава Кока — про билет за 10 млн на свой концерт

Клава Кока в эфире «Нового радио» рассказала, почему она решилась выставить за билет на свой концерт стоимость 10 миллионов рублей.

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По словам певицы, на предыдущих концертах она с организаторами обратила внимание, что в первую очередь расходятся самые дорогие билеты — за 50 тысяч рублей, когда фанатам предлагают не только послушать песни Клавы Коки, но и пообщаться с ней за кулисами.

И решили ради шутки выставить на ее концерте в октябре билет за 10 миллионов рублей. Купивший его, не только пообщается с Кокой, но и станет участником ее шоу.

«Это был прикол, но кажется, его кто-то купил», — сказала про билет Клава Кока на радио. И заявила, что собирается как раз пообщаться сегодня с режиссером, как включить этого героя в концерт.

Отметим, что на сайте шоу «Бал Клавы Коки» билет на момент публикации все еще значился как непроданный.