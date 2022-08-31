«Это был как гипноз»: дочку Пескова обчистили мошенники

Дмитрий Песков рассказал, как его старшую дочь Лизу обманули телефонные мошенники.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Наследница пресс-секретаря президента поверила телефонным аферистам и самолично назвала секретные данные для перевода денег с банковской карты.
Средства были похищены, но позже возвращены благодаря оперативным действиями банковских сотрудников.
«У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил. Она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее», — процитировало слова Пескова издание «Известия».