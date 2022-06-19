«Это был чудесный год»: Мария Круглыхина из «Дома-2» показала, как выглядит ее младшая дочка Даша

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина девятнадцатого июня отмечает первый день рождения младшей дочери Даши.

Малышке исполнился ровно год. В честь этого события Маша Круглыхина разместили в микроблоге снимок дочери, показав, как она выглядит сейчас.

Маша Круглыхина вспомнила, что происходило в этот день ровно год назад, поделившись деталями появления Даши на свет. Она призналась, что почувствовала себя невероятно счастливой, когда впервые увидела крошку.