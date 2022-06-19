«Это был чудесный год»: Мария Круглыхина из «Дома-2» показала, как выглядит ее младшая дочка Даша

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина девятнадцатого июня отмечает первый день рождения младшей дочери Даши.
Малышке исполнился ровно год. В честь этого события Маша Круглыхина разместили в микроблоге снимок дочери, показав, как она выглядит сейчас.
Маша Круглыхина вспомнила, что происходило в этот день ровно год назад, поделившись деталями появления Даши на свет. Она призналась, что почувствовала себя невероятно счастливой, когда впервые увидела крошку.
«Это был чудесный год. Путешествия, веселые дни, спокойные ночи, а то бы вряд ли что-то большое успела, много любви нам принесла наша Дарья! Дар. Малышка, так и живи на радость нам, а мы постараемся», - написала в микроблоге Мария Круглыхина.
Дочка Маши Круглыхиной Дарья. Фото: соцсети
Напомним, Маша Круглыхина после разрыва с мужем Михаилом одна воспитывает троих детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с бывшим участником проекта «Дом-2» Сергеем Адоевцевым. А сына Илью и дочь Дашу - от Михаила, который оставил Машу Круглыхину накануне родов и даже не приехал на выписку Маши с новорожденной малышкой из клиники.
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