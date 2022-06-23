«Это будет плевок»: Шахназаров отреагировал на новости о возвращении Урганта в эфир

Иван Ургант в числе многих звезд покинул Россию на фоне украинской кампании. И многие телезрители записали его за это в предатели, как и Чулпан Хаматову, Анну Нетребко и других отвернувшихся от Родины звезд. Журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске шоу «Полный абзац» на YouTube высказал версию, что Иван Ургант вернется на телевидение с новым шоу. Однако, едва ли ему кто-то будет рад.

«Говорят, что Ургант готовит новую программу. На «России 1» он точно не появится. Но, на мой взгляд, это будет плевок, достаточно серьезный. Общество наше наэлектризованное нескоро придет в норму после того, что сейчас происходит», - высказался Шахназаров.

Напомним, что программа «Вечерний Ургант», которую Иван Ургант бессменно вел на протяжении более чем десяти лет на Первом канале, в эфир не выходит с конца зимы. О ее судьбе ничего неизвестно, хоть и ходят разные слухи о ее окончательном закрытии.