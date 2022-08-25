«Это бросается в глаза»: Миро нашла то, что отличает новую девушку Омарова от Бородиной

Накануне Курбан Омаров представил публике свою новую даму сердца. Ею оказалась 20-летняя блондинка с пронзительно-голубыми глазами. Парочка уже поехала в Дагестан, на родину бизнесмена.

Тем временем блогер Лена Миро сравнила новую избранницу Курбана с бывшей женой Ксенией Бородиной и нашла то, чем они отличаются.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.