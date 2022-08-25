«Это бросается в глаза»: Миро нашла то, что отличает новую девушку Омарова от Бородиной

Накануне Курбан Омаров представил публике свою новую даму сердца. Ею оказалась 20-летняя блондинка с пронзительно-голубыми глазами. Парочка уже поехала в Дагестан, на родину бизнесмена.
Тем временем блогер Лена Миро сравнила новую избранницу Курбана с бывшей женой Ксенией Бородиной и нашла то, чем они отличаются.
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Меня поражает, насколько эти двое похожи: глаза ясные, счастливые, открытые. Приятно посмотреть. Особенно это бросается в глаза на контрасте с вечно недовольным и не умеющим быть счастливой Ксюнделем», - написала Миро в своем блоге.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись 6 августа 2021 года после 6 лет семейной жизни.
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press