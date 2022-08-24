«Это бомбически красиво»: Лебедев заявил о работе над проектом российского флага будущего

Дизайнер Артемий Лебедев в беседе с Аллой Довлатовой на «Русском радио» заявил о работе над проектом российского флага будущего.
«Есть пара флагов в мире с большим количеством символизма. К примеру, у США. Тринадцать полосок и 50 звездочек. Это самый подробный флаг с историей на одном знамени. Но это перебор, хотя красиво».
По словам Артемия Лебедева, у него есть проект российского флага будущего. «Конечно, в нем сохраняются наши любимые три цвета. Они переходят плавно в градиент. Это бомбически красиво. Ни одного флага в мире нет такого», — заметил Артемий Лебедев.
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Напомним, что Артемий Лебедева — дизайнер, предприниматель и блогер. Автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева.