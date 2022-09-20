«Это большой опыт»: как Ефремов относится к другим заключенным

Ефремов не стал жаловаться на жизнь в неволе. По его словам, в колонии все организовано для того, чтобы люди исправлялись: и распорядок дня, и работа, и коллектив.

От трудовой деятельности звезда не отлынивает. Он работает на производстве, а в свободное время читает, занимается организацией КВН и пробует себя в роли режиссера.