«Это большой опыт»: как Ефремов относится к другим заключенным

Михаил Ефремов, который продолжает отбывать наказание за смертельное ДТП, успевает заниматься творчеством. В числе прочего 58-летний актер снял фильм «Переоценка ценностей».
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В ленте Михаил Олегович рассказал, как его изменила жизнь в колонии.
«Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт», — процитировал артиста StarHit.
Ефремов не стал жаловаться на жизнь в неволе. По его словам, в колонии все организовано для того, чтобы люди исправлялись: и распорядок дня, и работа, и коллектив.
От трудовой деятельности звезда не отлынивает. Он работает на производстве, а в свободное время читает, занимается организацией КВН и пробует себя в роли режиссера.