«Это антибожественно»: Волочкова – про ситуацию с Нетребко

Балерина Анастасия Волочкова высказала свое отношение о том, что многих артистов на Западе заставили обозначить свою позицию по украинскому вопросу. С февраля текущего года, напомним, за границей были отменены сотни выступлений российских звезд и деятелей культуры, поставлен крест на их карьере. Лишь те, кто публично отрекся от России, остались еще на плаву. В их числе – оперная певица Анна Нетребко, уроженка Краснодара.

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Волочкова считает, что с артиста нельзя спрашивать про политику. Потому что его предназначение – совсем иное.