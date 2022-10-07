«Это антибожественно»: Волочкова – про ситуацию с Нетребко

Балерина Анастасия Волочкова высказала свое отношение о том, что многих артистов на Западе заставили обозначить свою позицию по украинскому вопросу. С февраля текущего года, напомним, за границей были отменены сотни выступлений российских звезд и деятелей культуры, поставлен крест на их карьере. Лишь те, кто публично отрекся от России, остались еще на плаву. В их числе – оперная певица Анна Нетребко, уроженка Краснодара.
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Волочкова считает, что с артиста нельзя спрашивать про политику. Потому что его предназначение – совсем иное.
«Место артиста – на сцене, но зачастую политики пользуются известными публичными людьми, мегазвездами, чтобы достигать свои цели, вершить свою политику. Но это совершенно неправильно», - высказалась балерина в интервью сайту Prozvezd.ru. И сочувствует певице: «Анна Нетребко – признанная во всем мире оперная дива и вмешивать ее в политику – это антибожественно».