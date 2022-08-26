«Эти темы будут вбрасываться»: Шахназаров отреагировал на возможное возвращение Макаревича

«Михаил, что вы думаете о возвращении Макаревича?» — прочитал один из вопросов от подписчиков журналист.

«А что Макаревич возвращается? Не слышал об этом», — заметил Михаил Шахназаров.

«Может там опечатка: развращение Макаревича», — отшутился его коллега Александр Карлов.

«Эти темы сейчас будут вбрасываться. Вы поймите, что для журналистов — это хайп. А для людей — просто отвлечься от вопросов, которые могут их по-настоящему волновать», — заявил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что Андрей Макаревич живет сейчас в Израиле. Он не раз делал противоречивые заявления о родной стране.