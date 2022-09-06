«Эти скандалы, разводы и свадьбы»: почему Петросян сегодня никому не интересен, объяснил продюсер

Евгений Петросян по возвращении из продолжительного отпуска в Турции приступил к работе. Он отправился на гастроли в Сочи, где планировал выступить перед местной публикой. Но концерт не состоялся- продажи билетов провалились, шоу пришлось отменить. Почему так произошло, объяснил продюсер Сергей Лавров.

«Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен», - прокомментировал сайту ProЗвезд Сергей Лавров.

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Не так давно сатирик развелся с Еленой Степаненко с громким скандалом. И женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Вдобавок то, что юмор Петросяна уже не востребован, доказывают другие популярные проекты – Comedy Club, стендап-шоу, КВН. И сейчас на концерты сатирика билеты покупают только бабушки, считает Лавров, и то – чтобы поностальгировать, а не посмеяться.