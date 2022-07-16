«Эти песни не для меня»: Лепс отказался от идеи приобрести права на хиты Шатунова

Как отметил Лепс, он был бы не против, чтобы хиты «Белые розы» и «Розовый вечер» зазвучали в исполнении молодых артистов. У этих песен вполне бы могло появиться другое лицо. Лепс заметил, что ведет переговоры, но не верит в их успех, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. В последние годы он вел борьбу в судах за творческое наследие «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным.