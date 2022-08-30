Эти ноги блистали на Олимпиаде: Юлия Ефимова в платье с завораживающим разрезом блеснула прелестями

Пловчиха Юлия Ефимова решила приостановить карьеру и до конца года прекратила участие в заплывах. Участница Олимпиад 2012 и 2016 годов живет в Штатах, где старается регулярно посещать тренировки и поддерживать себя в форме. Также девушка воспитывает своего четвероногого питомца и часто публикует совместные фото с ним.

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Накануне звезда спорта отправилась на прогулку по парку, где устроила фотосессию на скамейке с олимпийской символикой. Красавица в розовом платье закинула ногу на ногу, засветив в длинном разрезе стройные загорелые ножки. Подписчики одарили любимицу кучей лестных комплиментов.