«Эти моменты я очень люблю»: Ургант рассказал, чем занимается, когда остается один дома

По словам Урганта, когда он один дома, то ходит в тишине по чистому прохладному паркету босыми ногами, варит кофе, сидит в кресле, глядя на книжные полки, и думает: надо бы хоть кого-то из них прочитать, чтобы потом цитировать, сообщает ruspioner.ru.

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Напомним, что Иван Ургант – один из самых популярных российских телеведущих. В этом году ему исполнилось 44 года.