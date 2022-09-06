«Эти моменты я очень люблю»: Ургант рассказал, чем занимается, когда остается один дома

Телеведущий Иван Ургант заявил, что любит порой оставаться один дома без семьи. По его словам, писатель Довлатов говорил, что в эти моменты можно ходить голым по квартире и не запирать дверь в уборную.
«Я вполне могу позволить себе первое, а вот второе, в силу врожденной осторожности, увы, не получается - все никак не сосредоточиться».
По словам Урганта, когда он один дома, то ходит в тишине по чистому прохладному паркету босыми ногами, варит кофе, сидит в кресле, глядя на книжные полки, и думает: надо бы хоть кого-то из них прочитать, чтобы потом цитировать, сообщает ruspioner.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Иван Ургант – один из самых популярных российских телеведущих. В этом году ему исполнилось 44 года.