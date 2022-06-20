«Эти люди обидели своего зрителя»: что думают об оскорбивших страну звездах-беглецах, рассказала министр культуры

С момента начала событий на Украине, в ходе которых Россия выступила в защиту Донбасса, многие соотечественники предпочли не поддерживать кампанию и решили покинуть страну. Среди уехавших оказалась целая плеяда знаменитостей.

Максим Галкин и Алла Пугачева, Рената Литвинова и Земфира, Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Лазарева и Иван Ургант, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков — эти и другие селебрити покинули страну. И многие поспешили выступить против происходящего, а кто-то — и попутно оскорбить Родину, ее власть и граждан

Таких беглецов уже успели окрестить предателями. Активно обсуждается, какие перспективы ждут их в России, если те решат вернуться. Стало известно и отношение к таким селебрити министра культуры Ольги Любимовой. Его она высказала телеканалу НТВ, о чем рассказала «Комсомольская правда».