«Эти люди обидели своего зрителя»: что думают об оскорбивших страну звездах-беглецах, рассказала министр культуры

С момента начала событий на Украине, в ходе которых Россия выступила в защиту Донбасса, многие соотечественники предпочли не поддерживать кампанию и решили покинуть страну. Среди уехавших оказалась целая плеяда знаменитостей.
Максим Галкин и Алла Пугачева, Рената Литвинова и Земфира, Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Лазарева и Иван Ургант, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков — эти и другие селебрити покинули страну. И многие поспешили выступить против происходящего, а кто-то — и попутно оскорбить Родину, ее власть и граждан
Таких беглецов уже успели окрестить предателями. Активно обсуждается, какие перспективы ждут их в России, если те решат вернуться. Стало известно и отношение к таким селебрити министра культуры Ольги Любимовой. Его она высказала телеканалу НТВ, о чем рассказала «Комсомольская правда».
«Это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться. Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры. Не того уровня сцена, партнеры, труппы… Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», — ответила Галкину и остальным оскорбившим страну Любимова.