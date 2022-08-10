«Эти эмоции запомню навсегда!»: Арзамасова засняла, как маленький сын сделал первые шаги на льду на глазах папы

Лиза Арзамасова славится своими ролями в кино и театре. Она снималась в сериале «Папины дочки», а потом отметилась в картинах «Любовь в большом городе», «Бесы».
Только о личной жизни долгое время актриса молчала. Однако два года назад ее отношения с Ильей Авербухом стали темой номер один в СМИ. Но пара сыграла свадьбу и теперь воспитывает сына Льва.
Недавно Илья провел несколько недель в Сочи. Он привез туда жену и наследников. Даже с тещей фигурист несколько раз отметился на прогулке. Но большую часть времени он посвятил работе, так как привез на курорт свое ледовое шоу. А вот вечерами Авербух катал на машине молодую возлюбленную. Сама Лиза также посещала пляж, где знакомила сына с морем.
Перед тем, как вернуться в Москву, Арзамасова пришла на шоу мужа. Она взяла с собой сына, который сидел у нее на руках и наблюдал за представлением. Актриса призналась, что мальчик был изумлен. А потом Илья решил взять его на руки и прокатить по арене. В итоге папа поставил Льва на лед. Мальчик в шортах и ботинках сделал первые шаги на глазах публики и своих родителей.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«А еще было так нежно, что Левушка увидел и оценил по достоинству, чем занимается его папа. Внимательно и заинтересованно смотрел все шоу! Глаз не отрывал!
Тянулся на лед, когда слышал папин голос, а потом очень уверенно проехал круг почета в крепких папиных руках и сделал свои первые шаги на льду! Эти эмоции запомню навсегда!» — написала Лиза.
Поклонники и друзья поздравили пару с этим событием. Многие отметили, что мальчик быстро растет. К слову, скоро Льву исполнится один год. «Это невероятно, Лизонька! И очень приятно для нас всех!», «Эмоции зашкаливают! Будьте счастливы!», «Это нечто. Какое счастье для вас как мамы… Первые шаги сыночка», «Сладкий малыш», — прокомментировали пост подписчики.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды