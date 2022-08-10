«Эти эмоции запомню навсегда!»: Арзамасова засняла, как маленький сын сделал первые шаги на льду на глазах папы

Лиза Арзамасова славится своими ролями в кино и театре. Она снималась в сериале «Папины дочки», а потом отметилась в картинах «Любовь в большом городе», «Бесы».

Только о личной жизни долгое время актриса молчала. Однако два года назад ее отношения с Ильей Авербухом стали темой номер один в СМИ. Но пара сыграла свадьбу и теперь воспитывает сына Льва.