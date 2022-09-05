«Он эти деньги заработал»: брат Шатунова рассказал, кому должно достаться наследство музыканта

Как отметил Александр, это только его личное мнение.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Двоюродный брат музыканта Юрия Шатунова Александр в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не будет претендовать на наследство звездного родственника.

«Я считаю. Это мое мнение. Все, что у него было, пусть детям и жене Светке достанется».

Александр Шатунов. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Как заметил Александр, ему ничего не надо. «Я не приму. Он эти деньги заработал. Пусть эти деньги в его семье останутся», — заявил Александр.

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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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