«Он эти деньги заработал»: брат Шатунова рассказал, кому должно достаться наследство музыканта

Двоюродный брат музыканта Юрия Шатунова Александр в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не будет претендовать на наследство звездного родственника.
«Я считаю. Это мое мнение. Все, что у него было, пусть детям и жене Светке достанется».
Александр Шатунов. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»
Как заметил Александр, ему ничего не надо. «Я не приму. Он эти деньги заработал. Пусть эти деньги в его семье останутся», — заявил Александр.
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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.