Этери Тутберидзе вернется из Америки в Россию в ближайшее время

Этери Тутберидзе не эмигрировала в США, а просто навещала свою дочь Диану Дэвис. Уже в ближайшее время заслуженный тренер РФ планирует вернуться в страну. Об этом рассказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в эфире «Матч ТВ».

Он уточнил, что точной даты возвращения Тутберидзе нет, но это не имеет значения, поскольку все равно сейчас период отпусков.

«Так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует. У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», — сказал Лайшев.

Отметим, что фигуристы Этери Тутберидзе неизменно получают золото на Олимпиадах. На последних трех Играх они завоевали четыре золотые медали.

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